Авиакомпания ввела запрет на седину и странные носки
Авиакомпания Air India запретила бортпроводникам седину и залысины
Правила для индийских бортпроводников авиакомпании Air India резко ужесточились. И речь идёт о соблюдении определённых параметров внешнего виде не только в рабочее время. Так, например, сотрудникам запретили седину.
"Сотрудникам сказали, что у них не может быть седых волос, залысин и повседневной одежды, даже если они летят в качестве пассажира, а не в качестве персонала", — пишет The Sun.
В буклете с новыми правилами 40 страниц. Там указано, что седину нужно закрашивать, причём не хной, а бортпроводникам с залысинами нужно ежедневно приводить в порядок редеющие волосы. Запрещено пользоваться духами с сильным ароматом, но предписано применять дезодорант.
Женщинам теперь нельзя носить украшения, чтоб не задерживаться на таможне, мужчинам — "странные" носки. Они должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк. Работники авиакомпании также не могут вести праздные беседы с коллегами и появляться на у всех на виду с пластиковыми пакетами, покупками из дьюти-фри.
"Некоторые думают, что это необходимо для имиджа авиакомпании, но я считаю, что это слишком", — поделился один из сотрудников мнением о новых правилах.
Ранее Лайф писал, что авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму. Такие новшества не что-то обязательное, просто теперь все сотрудники, вне зависимости от пола, могут носить одежду, которая выражает то, как они себя представляют или самоидентифицируют.
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