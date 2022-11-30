Авиакомпания ввела запрет на седину и странные носки

Правила для индийских бортпроводников авиакомпании Air India резко ужесточились. И речь идёт о соблюдении определённых параметров внешнего виде не только в рабочее время. Так, например, сотрудникам запретили седину.

"Сотрудникам сказали, что у них не может быть седых волос, залысин и повседневной одежды, даже если они летят в качестве пассажира, а не в качестве персонала", — пишет The Sun.

В буклете с новыми правилами 40 страниц. Там указано, что седину нужно закрашивать, причём не хной, а бортпроводникам с залысинами нужно ежедневно приводить в порядок редеющие волосы. Запрещено пользоваться духами с сильным ароматом, но предписано применять дезодорант.

Женщинам теперь нельзя носить украшения, чтоб не задерживаться на таможне, мужчинам — "странные" носки. Они должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк. Работники авиакомпании также не могут вести праздные беседы с коллегами и появляться на у всех на виду с пластиковыми пакетами, покупками из дьюти-фри.

"Некоторые думают, что это необходимо для имиджа авиакомпании, но я считаю, что это слишком", — поделился один из сотрудников мнением о новых правилах.