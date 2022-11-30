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30 ноября, 01:40

Макрон прибыл в США с государственным визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Его самолёт приземлился на военной базе Эндрюс. Она находится под Вашингтоном, где французский лидер проведёт переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Визит рассчитан на пять дней. Так, сегодня Макрон посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру НАСА. Переговоры с Байденом намечены на завтра.

В Китае усмотрели недвусмысленный сигнал Макрона Вашингтону

В Китае усмотрели недвусмысленный сигнал Макрона Вашингтону

Как сообщал Лайф, ранее Макрон возмутился тем, что США устанавливают европейцам цены на газ в три-четыре раза больше, чем он предлагается на внутреннем американском рынке.

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Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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