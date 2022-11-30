Макрон прибыл в США с государственным визитом
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Его самолёт приземлился на военной базе Эндрюс. Она находится под Вашингтоном, где французский лидер проведёт переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Визит рассчитан на пять дней. Так, сегодня Макрон посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру НАСА. Переговоры с Байденом намечены на завтра.
Как сообщал Лайф, ранее Макрон возмутился тем, что США устанавливают европейцам цены на газ в три-четыре раза больше, чем он предлагается на внутреннем американском рынке.
Flickr / The White House