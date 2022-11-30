Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Его самолёт приземлился на военной базе Эндрюс. Она находится под Вашингтоном, где французский лидер проведёт переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Визит рассчитан на пять дней. Так, сегодня Макрон посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру НАСА. Переговоры с Байденом намечены на завтра.