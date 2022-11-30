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30 ноября, 01:15

Россиян предупредили о риске депозитов с высокими ставками

Финансист Григорян: Высокие ставки по депозитам могут указывать на скрытые условия

Финансовые организации нередко анонсируют повышенные ставки по депозитам. К таким предложениям нужно относиться настороженно, так как в этих случаях речь может идти не о классических вкладах, а о смешанных продуктах. Об этом предупредил партнёр компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян. Он подчеркнул, что ставки по классическим депозитам в крупных банках как правило в диапазоне действующей ставки рефинансирования.


"Например, если ставка ЦБ сейчас — на уровне 7,5, то стандартный вклад банки будут открывать под 5-8%. Если вы видите предложение по ставке 10%, 13%, а может, и более, то, скорее всего, речь идёт именно о таком смешанном продукте", — пояснил Григорян агентству "Прайм".

По словам эксперта, этот продукт включает в себя классический депозит с начислением повышенной ставки при выполнении определённых условий. Среди них могут быть открытие брокерского счёта, приобретение инвестиционного страхования жизни или накопительного страхования. К тому же, повышенная ставка может действовать ограниченный период, а не весь срок. Так, например, открытие вклада на год под 13% годовых может на деле оказаться ставкой в 5%, если клиент не откроет брокерский счёт, не пополнит его хотя бы на 100 тысяч рублей и не начнёт совершать по нему операции. Но и при соблюдении этих условий повышенная ставка может сохраняться всего на три месяца, после чего падать до тех же 5%.

Эксперт подчеркнул, что эти условия тоже можно расценивать как неплохие, если человек знает, что такое брокерский счёт и умеет с ним обращаться, что такое акции, облигации и сделки РЕПО. В противном случае он рискует потерять все дополнительно вложенные деньги, хотя, безусловно, депозитные средства сохранятся.

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Freepik \ wayhomestudio

Анатолий Симоненко

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