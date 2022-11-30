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30 ноября, 00:30

В регионе Германии объявили режим ЧП из-за энергокризиса

WDR: В Северном Рейне — Вестфалии объявили режим ЧП из-за энергокризиса

В регионе на западе ФРГ объявили чрезвычайное финансовое положение на фоне энергетического кризиса. Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия хотели бы взять новые займы в размере €5 млрд. Однако из-за правила долгового тормоза, запрещающего тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, это невозможно в обычных условиях.

Как пишет WDR, чтобы иметь возможность взять больше долгов, власти земли и решили ссылаться на "исключительное чрезвычайное положение" — последствия конфликта на Украине.

Как указывает телерадиокомпания со ссылкой на министра финансов Северного Рейна — Вестфалии Маркуса Оптендренка, регион находится в рецессии и она растянется как минимум на следующий год. Главной причиной роста цен на энергоносители названо большое количество энергоёмких производств на реках Рейн и Рур.

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Freepik

Арина Родионова

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