Корабли пустыни приуныли: Пески в Саудовской Аравии после наводнения превратились в реки

В Саудовской Аравии пустыня после недавних ливней и наводнения местами стала похожа на реку или море. Столько воды принесли дожди, которые обрушились на запад и север королевства, затопили портовый город Джидду. Местные жители продолжают публиковать видео с последствиями удара стихии. Например, с верблюдом у одного из таких потоков. "Корабль пустыни" выбивается из пейзажа.

Ливни и вызванные ими наводнения в Саудовской Аравии. Видео @ Twitter / @1FaktCom / @theinformantofc

Из-за стихии тогда пришлось закрыть аэропорт, школы и прочие учебные заведения. Власти мобилизовали всех сотрудников экстренных служб, чтобы ликвидировать последствия стихии.

По данным Национального центра метеорологии Саудовской Аравии, в Джидде выпало 179 миллиметров осадков, что стало рекордом за последние 13 лет.