Проукраинские активисты попытались сорвать открытие ёлки у Русского дома в Берлине
Торжественное новогоднее мероприятие у Русского дома в Берлине пытались сорвать проукраинские активисты. Там ежегодно перед главным зимним праздником происходит зажжение огней на ёлке. На событие специально из Великого Устюга прибыли Дед Мороз и Снегурочка.
Как сообщает ТАСС, проукраинские активисты устроили митинг. Однако вокруг Русского дома были установлены ограждения, а рядом дежурили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленникам не удалось сорвать праздник, их туда не пропускала полиция.
Дед Мороз поприветствовал собравшихся и зажёг огни. Гости фотографировались с артистами из Великого Устюга. На мероприятии выступил руководитель представительства Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. Он поздравил всех с наступающим праздником и напомнил, что традиция ставить перед воротами украшенные деревья имеет германские корни.
Ранее Лайф писал, что Дед Мороз из Великого Устюга подпал под западные санкции. Это случилось из-за того, что Евросоюз и США принимали их пакетом, в который вошло АО "Дед Мороз" как организация, ведущая деятельность в туристической отрасли.
YouTube-канал / Russisches Haus in Berlin