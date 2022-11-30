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29 ноября, 23:48

Проукраинские активисты попытались сорвать открытие ёлки у Русского дома в Берлине

Торжественное новогоднее мероприятие у Русского дома в Берлине пытались сорвать проукраинские активисты. Там ежегодно перед главным зимним праздником происходит зажжение огней на ёлке. На событие специально из Великого Устюга прибыли Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщает ТАСС, проукраинские активисты устроили митинг. Однако вокруг Русского дома были установлены ограждения, а рядом дежурили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленникам не удалось сорвать праздник, их туда не пропускала полиция.

Дед Мороз поприветствовал собравшихся и зажёг огни. Гости фотографировались с артистами из Великого Устюга. На мероприятии выступил руководитель представительства Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. Он поздравил всех с наступающим праздником и напомнил, что традиция ставить перед воротами украшенные деревья имеет германские корни.

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Ранее Лайф писал, что Дед Мороз из Великого Устюга подпал под западные санкции. Это случилось из-за того, что Евросоюз и США принимали их пакетом, в который вошло АО "Дед Мороз" как организация, ведущая деятельность в туристической отрасли.

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YouTube-канал / Russisches Haus in Berlin

Арина Родионова

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