Проукраинские активисты попытались сорвать открытие ёлки у Русского дома в Берлине

Торжественное новогоднее мероприятие у Русского дома в Берлине пытались сорвать проукраинские активисты. Там ежегодно перед главным зимним праздником происходит зажжение огней на ёлке. На событие специально из Великого Устюга прибыли Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщает ТАСС, проукраинские активисты устроили митинг. Однако вокруг Русского дома были установлены ограждения, а рядом дежурили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленникам не удалось сорвать праздник, их туда не пропускала полиция.

Дед Мороз поприветствовал собравшихся и зажёг огни. Гости фотографировались с артистами из Великого Устюга. На мероприятии выступил руководитель представительства Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. Он поздравил всех с наступающим праздником и напомнил, что традиция ставить перед воротами украшенные деревья имеет германские корни.