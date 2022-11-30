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29 ноября, 23:45

Министр обороны Германии признала проблемы у Бундесвера

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о "не лучшем положении" Бундесвера

Бундесвер сегодня мог бы быть в более выгодном положении, но этому помешала передача Украине немалого числа оружия и боеприпасов из запасов ФРГ. Об этом заявила немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Нет сомнений, что Бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы мы не передали Украине большое количество оружия и боеприпасов из наших собственных запасов", — сказала Ламбрехт.

По её словам, Берлину в этом году и, возможно, в следующем не удастся достичь целевого показателя трат на оборону для участников НАТО в размере 2% национального ВВП. Ламбрехт отметила, что сперва нужно реанимировать промышленные мощности. Она подчеркнула, что в течение пяти лет Германия собирается достичь двухпроцентного показателя.

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YouTube / Bundeswehr

Анатолий Симоненко

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