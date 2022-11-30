В России предложили ограничить минимальную стоимость всего алкоголя

В Минфине РФ рассматривают возможность введения в России минимальных розничных цен (МРЦ) на тихие, то есть не газированные, вина. Порог цены может составить 239 рублей. Об этом пишут "Известия".

"Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано", — сказал в интервью газете замглавы Минфина Алексей Сазанов.

МРЦ уже действует на крепкие напитки: водку, виски, коньяк, ром и другие, — а также на игристые вина и шампанское. Минфин периодически индексирует эти минимальные цены. Сначала минимум отражал границу, разделяющую легальные и фальсифицированные напитки, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Со временем система госучёта спиртного ЕГАИС стала защищать рынок от нелегальной продукции, а МРЦ начала выполнять и социальную роль.

Определение минимальной стоимости тихого вина поддержали производители. По их мнению, это уберёт с прилавков низкокачественную и фальсифицированную продукцию. Главное, считают виноделы, чтобы МРЦ не была ниже себестоимости, иначе в механизме не будет резона.

В магазинах формата "у дома" в регионах бутылка вина стоит 250–275 рублей. Минфин планирует освежить и минимальную розничную цену на шампанские и игристые вина с 1 января — поднять её со 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей.