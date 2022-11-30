Кадыров объяснил влиянием пропаганды слова папы римского про чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что папа римский Франциск заявил о "жестокости" бурятов и чеченцев в ходе специальной военной операции на Украине, став жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.

"Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам", — отметил Кадыров.

Он добавил, что на поле боя невозможно понять," весёлый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник". Да и "как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего" — задался вопросом глава Чечни. Он считает, что и папа римский на эти вопросы не даст ответа, просто тот "стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ".