Пожар уничтожил машины, арендованные для отпуска Байдена

На фешенебельном курорте, где находились машины, арендованные Секретной службой на время краткого отпуска президента США Джо Байдена, вспыхнул пожар. Как сообщает телеканал Fox, были уничтожены пять автомобилей.

Сгоревшие машины, арендованные Секретной службой под отпуск Байдена. Фото © Fox

"Секретная служба арендовала пять автомобилей... и все пять сгорели при пожаре на автостоянке", — передаёт Fox.

Сгоревшие машины, арендованные Секретной службой под отпуск Байдена. Фото © Fox

Байден провёл День благодарения и выходные на острове Нантакет в штате Массачусетс. Уже после того, как он уехал, загорелась парковка проката машин в аэропорту Нантакета.

Сгоревшие машины, арендованные Секретной службой под отпуск Байдена. Фото © Fox

В пожаре сгорели внедорожники Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator.