Пожар уничтожил машины, арендованные для отпуска Байдена
Fox: Сгорели машины, арендованные Секретной службой под отпуск Байдена
На фешенебельном курорте, где находились машины, арендованные Секретной службой на время краткого отпуска президента США Джо Байдена, вспыхнул пожар. Как сообщает телеканал Fox, были уничтожены пять автомобилей.
"Секретная служба арендовала пять автомобилей... и все пять сгорели при пожаре на автостоянке", — передаёт Fox.
Байден провёл День благодарения и выходные на острове Нантакет в штате Массачусетс. Уже после того, как он уехал, загорелась парковка проката машин в аэропорту Нантакета.
В пожаре сгорели внедорожники Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator.
Ранее Лайф писал, что американских читателей Daily Mail рассердила шутка Байдена о медицинском обследовании. Президент США в шутку поинтересовался у журналистов, действительно ли ему необходима эта процедура, и получил поток негатива.
Flickr / The White House