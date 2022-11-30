Матч ЧМ по футболу впервые рассудит женщина

Матч третьего тура группового этапа ЧМ по футболу между сборными Германии и Коста-Рики будет судить 38-летняя француженка Стефани Фраппар. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА). Таким образом, Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на мировом первенстве в роли главного арбитра.

Фраппар ранее уже выступала в качестве судьи на этом чемпионате мира, но лишь в роли четвёртого арбитра. Это было в матче первого тура группового этапа между командами Польши и Мексики, сыгравшими со счётом 0:0.

Фраппар — не единственная женщина-арбитр на мировом первенстве в Катаре. Также в этой роли выступают японка Ёсими Ямасита и Салима Мукансанга из Руанды.

Фраппар ранее стала первой женщиной-арбитром, которую назначили на матч чемпионата Франции, финала национального кубка и Лиги чемпионов, а в 2019 году она работала главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем".