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29 ноября, 17:18

Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Сенегала обыграла команду Эквадора в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, благодаря победе сенегальцы гарантировали себе выход в плей-офф мундиаля.

В команде победителей отличились Исмаила Сарр (44-я минута, с пенальти) и Калиду Кулибали (70). А забитым мячом в составе сборной Эквадора отметился Мойсес Кайседо (67). В другом матче группы А сборная Нидерландов со счётом 2:0 обыграла Катар и тоже вышла в 1/8 финала. Авторами голов стали Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49).

По итогам заключительного тура сборная Нидерландов с семью очками заняла первое место в группе А. После идёт Сенегал (шесть очков), соответственно вылетают — Эквадор (четыре очка) и Катар (0).

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А ранее сообщалось, что Португалия победила Уругвай со счётом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ в Катаре. Для португальцев это вторая победа на групповом этапе, у неё шесть очков.

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ТАСС/AP/Ahmed Jallanzo

Наталья Исакова

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