"Зенит" попросил ЭСК РФС рассмотреть неудаление Промеса в матче Кубка РФ

"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча Кубка РФ со "Спартаком". ФК просит рассмотреть неудаление игроков красно-белых Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также удаление с поля Малкома и Вильмара Барриоса, которые выступают за бело-голубых.

По данным издания "Спорт-Экспресс", ЭСК РФС и департамент судейства планируют провести анализ всех эпизодов инцидента в конце встречи после получения необходимых записей с камер стадиона. Стоит отметить, что предоставить видеоматериалы клубы попросили сегодня.