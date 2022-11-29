"Зенит" попросил ЭСК РФС рассмотреть неудаление Промеса в матче Кубка РФ
"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча Кубка РФ со "Спартаком". ФК просит рассмотреть неудаление игроков красно-белых Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также удаление с поля Малкома и Вильмара Барриоса, которые выступают за бело-голубых.
По данным издания "Спорт-Экспресс", ЭСК РФС и департамент судейства планируют провести анализ всех эпизодов инцидента в конце встречи после получения необходимых записей с камер стадиона. Стоит отметить, что предоставить видеоматериалы клубы попросили сегодня.
Напомним, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в концовке матча Кубка России 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге с поля удалили шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из "Зенита", а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из "Спартака". Бывший президент красно-белых Леонид Федун иронично высказался о массовой драке игроков.
ТАСС / Михаил Джапаридзе