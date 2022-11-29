Бразилец Таффарел назвал единственный минус ЧМ-2018 в России

Единственным отрицательным моментом чемпионата мира по футболу в 2018 году, организованном в России, было большое расстояние между стадионами. Об этом заявил чемпион мира в составе сборной Бразилии и тренер вратарей национальной команды Клаудио Таффарел.

Таким образом он прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который считает, что чемпионат мира 2018 года в России был лучшим в истории.

"Турнир, бесспорно, был очень хорошо организован. Однако расстояния между стадионами были очень большими. Мы всегда приезжали рано утром для того, чтобы лучше сконцентрироваться на игре. Плюс это большой износ для игроков. Данный факт для меня был единственным отрицательным моментом 2018 года", — сказал Таффарел в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".