Кулик объяснил, почему на самом деле в новых "Ёлках" нет Урганта и Светлакова

Актёр и сценарист фильма "Ёлки 9" Евгений Кулик рассказал, что артисты Иван Ургант и Сергей Светлаков не приняли участия в съёмках картины, поскольку под них не смогли придумать новые истории. Таким образом он опроверг слухи о том, что деятелей культуры не будет в киноленте из-за эмиграции.

Евгений Кулик объяснил отсутствие Урганта и Светлакова в новых "Ёлках". Видео © LIFE

"Ещё на стадии написания в октябре прошлого года, когда у нас уже были утверждены новеллы, из которых будут состоять "Ёлки 9", внутри творческого нашего коллектива мы утвердили, из чего будет состоять фильм. Там уже не было Ивана и Сергея. Не потому, что с ними что-то не так. Просто ситком лёгкий, который они играют гениально, мы его писать не умеем", — прокомментировал Кулик.

Он добавил, что в обновлённых "Ёлках" решили поменять практически всех героев, только его самого попросили остаться.

Отвечая на вопрос, Кулик записал видеосообщения, на которых у него сильно покрасневшее лицо. Актёр рассказал, что кожу обветрило во время визита в Екатеринбург, где установилась морозная погода.