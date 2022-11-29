Кулик объяснил, почему на самом деле в новых "Ёлках" нет Урганта и Светлакова
Кулик: Урганта и Светлакова не было в сценарии "Ёлок 9" ещё в октябре прошлого года
Актёр и сценарист фильма "Ёлки 9" Евгений Кулик рассказал, что артисты Иван Ургант и Сергей Светлаков не приняли участия в съёмках картины, поскольку под них не смогли придумать новые истории. Таким образом он опроверг слухи о том, что деятелей культуры не будет в киноленте из-за эмиграции.
Евгений Кулик объяснил отсутствие Урганта и Светлакова в новых "Ёлках". Видео © LIFE
"Ещё на стадии написания в октябре прошлого года, когда у нас уже были утверждены новеллы, из которых будут состоять "Ёлки 9", внутри творческого нашего коллектива мы утвердили, из чего будет состоять фильм. Там уже не было Ивана и Сергея. Не потому, что с ними что-то не так. Просто ситком лёгкий, который они играют гениально, мы его писать не умеем", — прокомментировал Кулик.
Он добавил, что в обновлённых "Ёлках" решили поменять практически всех героев, только его самого попросили остаться.
Отвечая на вопрос, Кулик записал видеосообщения, на которых у него сильно покрасневшее лицо. Актёр рассказал, что кожу обветрило во время визита в Екатеринбург, где установилась морозная погода.
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные похитили российского режиссёра Ивана Архипова, который снимал "Ёлки 5", и заставили его копать себе могилу в лесу под Санкт-Петербургом.
Новости
Колбасу — помыть, рыбу — замочить в марганцовке: Названы популярные способы предновогодних разводов в магазинах
сегодня в 16:04
Вонючая попса: Актёр Михайлов — об участии Киркорова и Бузовой в ремейке "Иронии судьбы"
сегодня в 16:03
Эндокринолог рассказала, можно ли выявить дефицит йода самостоятельно
сегодня в 15:59
ТАСС / Вадим Тараканов