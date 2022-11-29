Эндокринолог рассказала, можно ли выявить дефицит йода самостоятельно

Определить дефицит йода в организме в домашних условиях невозможно, однако большинство россиян проживают в регионах, где этот недуг широко распространён. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева.

"Определить в домашних условиях, что у вас недостаток йода, невозможно. Даже лабораторный метод определения йода в моче используется только эпидемиологами. Имеет значение регион проживания. Обязательно назначают УЗИ щитовидной железы и анализ крови на содержание тиреоидных гормонов. В зависимости от полученных данных врач назначит профилактику либо лечение", — сказала она.

По словам врача, людям с такой болезнью рекомендуется включать в рацион рыбу и морскую капусту, однако это актуально только для областей, близких к морскому побережью. А всем остальным необходимо использовать йодированную поваренную соль, но добавлять в блюдо её стоит в последний момент, так как йод разрушается при тепловой обработке.

Эксперт напомнила, что этот микроэлемент важен для полноценной работы щитовидной железы. Средняя суточная доза для взрослого человека составляет 150–200 микрограммов, а для ребёнка — 60–120 микрограммов. При этом у беременных и кормящих женщин данный показатель намного выше — 250 микрограммов в день.

Врач также обратила внимание на то, что самостоятельно принимать витаминные комплексы с йодом не стоит. Нечаева заметила, что избыток этого микроэлемента в организме чреват мышечной слабостью и нарушением сердечного ритма.