Жительница Курска бросила работу ради секты и поселила в квартире "верховную жрицу"

В Курске мошенница Валентина возглавила местный "осколок" Церкви адвентистов седьмого дня и, заманивая людей "правильной верой", грабила их. Как сообщает телеграм-канал SHOT, одной из жертв аферистки стала местная жительница Татьяна. После знакомства с "верховной жрицей" женщина бросила работу, увлечения и заставила мать переписать на неё квартиру, в которую поселила злоумышленницу с дочерью-подростком. "Гости" проживают там уже год.

В Курске мошенница заставила местную жительницу прописаться в квартире родителей и поселилась у неё. Видео © Telegram / SHOT

"Я сказала: "Я подпишу тебе, ты только, пожалуйста, нас не бросай и не отвергай нас". <...> В этой ситуации у нас остаётся надежда спасти дочь. Нет, нам не надо, спасти эту собственность у нас нет цели", — рассказала мать Татьяны.

По её словам, девушка выставила три месяца назад квартиру на продажу. Причём покупатель уже нашёлся и даже отдал полмиллиона рублей в залог Татьяне. Однако деньги были переданы Валентине. Как сообщил телеграм-канал, ссылаясь на источники, сектантов в приграничном Курске курируют из Молдавии. Родители Татьяны беспокоятся, что оказавшиеся под влиянием мошенницы и её помощников люди могут пойти на любое преступление.

По данным телеграм-канала, Валентина не только отбирает у "прихожан" имущество, но и запрещает им смотреть телевизор, читать художественную литературу, а также требует "ловить человеков". Кроме того, известно, что дочь "верховной жрицы" никогда не посещала школу.