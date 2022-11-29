Охлобыстин: Сейчас в культуре обретается единая нервная система с новыми регионами

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что в сфере культуры сейчас обретается единая "нервная система" с присоединёнными территориями РФ. Таким мнением он поделился с журналистами на мероприятии "Русские чтения", которое проходит в Российской государственной библиотеке в Москве 29 ноября.

Иван Охлобыстин принял участие в "Русских чтениях". Видео © LIFE

"Сейчас происходит такое сочетание кровеносной системы, выраженной в промышленном объединении, с новыми территориями, присоединившимися. А культурно у нас обретается единая нервная система, где литература, где язык — это одна из главных составных частей", — сказал он.

Актёр добавил, что собирается прочесть на мероприятии фрагмент из произведения Максима Горького "Старуха Изергиль". Он считает, что сейчас, на фоне разговоров об "отмене" русской культуры на Украине и в ряде других стран, важно поддержать её популяризацию.

"Это же глупость. Нельзя отменить культуру, нельзя ни русскую, ни шотландскую культуру отменить. Это оксюморон. Поэтому это важно всегда", — добавил Охлобыстин.

Во время мероприятия дан официальный старт сбору книг русской классики в дар библиотекам новых субъектов РФ. Каждый желающий сможет стать участником акции "Поделись книгой — стань волонтёром русского языка!".