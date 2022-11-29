Большинство пользователей Рунета выступили за ограничение деструктивного контента

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин в рамках панельной дискуссии "Общественный контроль за деструктивным контентом в Рунете", которая состоялась 29 ноября, рассказал о промежуточных итогах работы по созданию категоризации такой информации. По его словам, первым этапом проекта стало проведение социологического исследования об отношении пользователей российских цифровых платформ к подобным публикациям.

Согласно результатам опроса, 75% респондентов сталкивались с такого рода информацией, 43% отправляли жалобы на подобные материалы администраторам площадок. 70% заявили, что необходима научная классификация, которая позволит отличать деструктивный контент. Подавляющее большинство граждан — 83% — поддерживают введение мер по ограничению деструктивного контента.

Кроме того, в сентябре – ноябре 2022 года аналитическая группа РОЦИТ проводила мониторинг деструктивного контента на популярных медиаплатформах. В результате было обнаружено более 1,9 миллиона сообщений такого характера с суммарным количеством просмотров свыше 2,6 миллиарда. 41% из них связан с насилием в отношении животных, 29% направлено на популяризацию употребления вейпов, электронных сигарет среди несовершеннолетних, 8% связано с насилием в отношении людей и 8% популяризируют киберунижение.

Также центром проводилась комплексная работа с экспертами, в которой приняли участие руководители общественных организаций, представители регулирующих органов, педагогического и просветительского сообществ. В итоге РОЦИТ удалось выделить девять категорий деструктивного контента и определить ключевые меры противодействия его распространению.

"Мы считаем целесообразным ввести в законодательство России само понятие "деструктивный контент" и создать общественный институт, контролирующий ограничение распространения этой информации в Рунете. В дополнение должны быть созданы экспертные группы, контролирующие исполнение мер по ограничению распространения деструктивного контента из числа экспертов и общественников", — отметил Сагдатулин.

РОЦИТ также предложил меры по противодействию подобной информации в соцсетях, среди которых интеграция категоризатора в пользовательские правила, повышение скорости и эффективности реакции модераторов на жалобы, создание интерфейса для сообщений пользователей, использование ресурсов таких площадок для ограничения распространения деструктивного контента.