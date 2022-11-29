"В самый раз": 81-летняя бабушка-морж из Новосибирска обрадовалась приходу 40-градусных морозов
В Новосибирске 81-летняя пенсионерка обрадовалась приходу 40-градусных морозов
Обложка © kp.ru / Предоставлено Любовью Зозуленко
81-летняя жительница Новосибирска Любовь Зозуленко, которая уже 12 лет увлекается моржеванием, обрадовалась приходу в регион аномально холодной погоды и 40-градусных морозов. Об этом пишет kp.ru.
"Водохранилище покрылось льдом, пришлось прорубать прорубь самим. Для нас погода в самый раз!" — рассказала Зозуленко.
Примечательно, что, несмотря на холода, пенсионерка и другие фанаты моржевания уже успели искупаться в местной проруби. Добавим, что ночами в Новосибирске температура воздуха опускается до минус 42 градусов, а днём находится на отметке около 30 градусов мороза.
Ранее Лайф сообщал, что в некоторые регионы России уже на этой неделе придёт экстремально холодная погода вплоть до 30 градусов мороза.
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