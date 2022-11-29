Результат положительный: Храм в Таиланде опустел после того, как монахи сдали тест на наркотики

Монахи буддийского храма в таиландской провинции Пхетчабун не прошли тест на наркотики, теперь местным жителям некому совершать подаяния. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя местной власти.

Положительный результат теста на наличие в организме метамфетамина оказался у четырёх монахов, включая настоятеля храма в районе Бунг Сам Пхан. В результате служителей отправили в клинику, где они будут реабилитироваться от наркозависимости.

"В храме теперь нет монахов, и жители близлежащих деревень обеспокоены, что не могут теперь совершать подаяния", — сообщил таиландский чиновник Бунлерт Тхинтаптхай.

Теперь же в храм придут новые монахи, чтобы прихожане могли выполнять ритуал в качестве "благого деяния". По данным ООН, Таиланд является крупным пунктом транзита метамфетамина, он поступает на остров из Мьянмы через Лаос. Причём на улице наркотик продаётся менее чем за 0,6 доллара.