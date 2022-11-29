Результат положительный: Храм в Таиланде опустел после того, как монахи сдали тест на наркотики
AFP: Буддийских монахов в Таиланде отстранили от служения из-за наркотиков
Монахи буддийского храма в таиландской провинции Пхетчабун не прошли тест на наркотики, теперь местным жителям некому совершать подаяния. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя местной власти.
Положительный результат теста на наличие в организме метамфетамина оказался у четырёх монахов, включая настоятеля храма в районе Бунг Сам Пхан. В результате служителей отправили в клинику, где они будут реабилитироваться от наркозависимости.
"В храме теперь нет монахов, и жители близлежащих деревень обеспокоены, что не могут теперь совершать подаяния", — сообщил таиландский чиновник Бунлерт Тхинтаптхай.
Теперь же в храм придут новые монахи, чтобы прихожане могли выполнять ритуал в качестве "благого деяния". По данным ООН, Таиланд является крупным пунктом транзита метамфетамина, он поступает на остров из Мьянмы через Лаос. Причём на улице наркотик продаётся менее чем за 0,6 доллара.
Ранее Лайф писал, что десятки пакетов с наркотиками вынесло на пляжи Израиля. Причём изначально содержимое было принято за взрывчатку.
ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL