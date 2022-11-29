Итальянцу, выбежавшему на поле с флагом ЛГБТ, запретили посещать матчи ЧМ-2022 в Катаре

Итальянскому активисту Марио Ферри, который выбежал с флагом ЛГБТ на футбольное поле во время матча Португалии с Уругваем, запретили посещать матчи ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает журналист телеканала Sky News Роб Харрис.

"Он был освобождён вскоре после того, как его удалили с поля. Ему запрещено посещать будущие матчи этого турнира", — написал Харрис в "Твиттере".

К слову, Ферри уже давно известен своими акциями: более 10 раз он выбегал на футбольное поле во время матчей. На его футболках были разные послания: от призыва защитить детей в фавелах до пожелания мира во всем мире. В соцсетях пишут, что в марте этого года итальянец приехал в Польшу, чтобы перевозить беженцев с Украины. Также Ферри набил украинский тризуб на руке.