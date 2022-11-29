Швейцарские юристы отказались представлять интересы фигуристки Валиевой на слушаниях в CAS
Юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd в Швейцарии отказалась представлять российскую фигуристку Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом пишет телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на сообщение партнёра в фирме Анну Козьменко.
Эта же швейцарская компания представляла интересы Валиевой в феврале 2022 года на зимней Олимпиаде в Пекине. Теперь же, вероятно, дело фигуристки предложат вести российским юристам. А вот интересы Всемирного антидопингового агентства (WADA) на предстоящих слушаниях со спортсменкой будет представлять швейцарская компания Kellerhals Carrard.
Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.
ТАСС / Сергей Бобылев