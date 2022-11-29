Швейцарские юристы отказались представлять интересы фигуристки Валиевой на слушаниях в CAS

Юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd в Швейцарии отказалась представлять российскую фигуристку Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом пишет телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на сообщение партнёра в фирме Анну Козьменко.

Эта же швейцарская компания представляла интересы Валиевой в феврале 2022 года на зимней Олимпиаде в Пекине. Теперь же, вероятно, дело фигуристки предложат вести российским юристам. А вот интересы Всемирного антидопингового агентства (WADA) на предстоящих слушаниях со спортсменкой будет представлять швейцарская компания Kellerhals Carrard.