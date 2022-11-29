Россиянам рассказали, как невооружённым глазом вычислить испорченные консервы

Риск встретить испорченные консервы на полках магазинов и отравиться ими минимален, ведь перед этим они проходят карантин. Однако признаки того, что с продуктом что-то не так, можно заметить на глаз. О том, на что стоит обратить внимание, "Газете.ru" рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Наталья Посокина.

"Больше всего порчи — из-за недостаточности термической обработки: растут плесень, дрожжи, происходит вздутие банки (бомбаж), помутнение заливки. Допустим, приносят к нам в институт банку с огурцами, мы знаем, что заливка должна быть прозрачной абсолютно. Если она замутилась — понятно, что там пошло либо молочнокислое, либо дрожжевое брожение", — рассказала Посокина.

А вот обнаружить микробиологический брак помогает специальный анализ продукта, который изучает микрофлору и определяет негодность. Кроме того, за 11 дней карантина, который продукция проходит после производства, можно обнаружить последствия технологических ошибок — вздутие банок, помутнение заливки, плесень или же дрожжи.