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29 ноября, 12:27

Копыта очень стройные и добрая душа: В Якутии выбрали самую красивую тёлочку

Победительница конкурса красоты среди коров в Якутии получила 40-литровый бидон

<p>Бурёнка по кличке Мичийэ. Обложка © Дом народного творчества "Аартык"</p>

Бурёнка по кличке Мичийэ. Обложка © Дом народного творчества "Аартык"

В Якутии провели IV фотоконкурс красоты среди коров. В нём победила четырёхмесячная бурёнка по кличке Мичийэ. Она получила в качестве приза 40-литровый алюминиевый бидон.

"Четвёртый конкурс собрал очень много фотографий коров из улусов республики. В качестве главных призов мы, коллектив Дома народного творчества "Аартык", предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза", — рассказала в беседе с РИА "Новости" художественный руководитель Дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.

"Какая страна, такая и мисс": Страдающий ожирением трансгендер выиграл конкурс красоты в США

"Какая страна, такая и мисс": Страдающий ожирением трансгендер выиграл конкурс красоты в США

Фото участниц конкурса разлетелись по всей республике. Люди активно голосовали за понравившуюся корову. Аржакова рассказала, что конкурс придумали в 2019 году, в маленьком селе Тёлёй-Диринг. Его приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Тогда самую красивую корову жюри выбирало по голосам жителей, которые приходили в сельский клуб. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году голосование перенесли в соцсети.

Ранее Лайф писал о том, что в Китае научились с помощью клонирования получать от коров молоко, похожее на человеческое.

Илья Суриков

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