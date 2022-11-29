Копыта очень стройные и добрая душа: В Якутии выбрали самую красивую тёлочку

В Якутии провели IV фотоконкурс красоты среди коров. В нём победила четырёхмесячная бурёнка по кличке Мичийэ. Она получила в качестве приза 40-литровый алюминиевый бидон.

"Четвёртый конкурс собрал очень много фотографий коров из улусов республики. В качестве главных призов мы, коллектив Дома народного творчества "Аартык", предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза", — рассказала в беседе с РИА "Новости" художественный руководитель Дома народного творчества "Аартык" имени А.С. Бродникова Евдокия Аржакова.

Фото участниц конкурса разлетелись по всей республике. Люди активно голосовали за понравившуюся корову. Аржакова рассказала, что конкурс придумали в 2019 году, в маленьком селе Тёлёй-Диринг. Его приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Тогда самую красивую корову жюри выбирало по голосам жителей, которые приходили в сельский клуб. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году голосование перенесли в соцсети.