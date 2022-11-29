Онищенко призвал отменить массовые новогодние гуляния из-за риска роста заболеваемости

В этом году стоит отказаться от массовых новогодних гуляний, так как существует риск роста заболеваемости. Об этом в беседе с kp.ru рассказал доктор медицинских наук, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Так он оценил вероятность введения нового карантина в стране, ведь к ковиду, который всё ещё не ушёл, добавился грипп.

"Сегодня ещё ноябрь не закончился, а уже идёт значительный подъём заболеваемости. <...> Надо обратиться к властям: не устраивать какие-то огромные, массовые шоу и гулянья. И не только по причине эпидемиологической. Ещё и по человеческой: наши мальчики сейчас воюют, реально воюют на территории Донбасса, Луганска, Запорожской, Херсонской областей в рамках специальной военной операции", — отметил он, добавив, что Новый год — это семейный праздник, поэтому его лучше отмечать дома.

Специалист также рассказал, что его тревожит рост заболеваемости гриппом штамма Н1N1, который в ряде регионов России заметен очень сильно. Эксперт призвал не расслабляться и носить маски. По его мнению, трёхлетняя пандемия коронавируса помогла россиянам изменить отношение к этим важным предметам защиты.

Кроме того, нужно не забывать про вакцинацию. По словам академика РАН, если в России не будет введён индивидуальный масочный режим и не будет контроля за прививками, то граждан ждёт пандемия "со всеми режимными последствиями".