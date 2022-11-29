Онищенко призвал отменить массовые новогодние гуляния из-за риска роста заболеваемости
В этом году стоит отказаться от массовых новогодних гуляний, так как существует риск роста заболеваемости. Об этом в беседе с kp.ru рассказал доктор медицинских наук, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Так он оценил вероятность введения нового карантина в стране, ведь к ковиду, который всё ещё не ушёл, добавился грипп.
"Сегодня ещё ноябрь не закончился, а уже идёт значительный подъём заболеваемости. <...> Надо обратиться к властям: не устраивать какие-то огромные, массовые шоу и гулянья. И не только по причине эпидемиологической. Ещё и по человеческой: наши мальчики сейчас воюют, реально воюют на территории Донбасса, Луганска, Запорожской, Херсонской областей в рамках специальной военной операции", — отметил он, добавив, что Новый год — это семейный праздник, поэтому его лучше отмечать дома.
Специалист также рассказал, что его тревожит рост заболеваемости гриппом штамма Н1N1, который в ряде регионов России заметен очень сильно. Эксперт призвал не расслабляться и носить маски. По его мнению, трёхлетняя пандемия коронавируса помогла россиянам изменить отношение к этим важным предметам защиты.
Кроме того, нужно не забывать про вакцинацию. По словам академика РАН, если в России не будет введён индивидуальный масочный режим и не будет контроля за прививками, то граждан ждёт пандемия "со всеми режимными последствиями".
Ранее Лайф писал, что большинство россиян выступили за необходимость сохранить традиционные новогодние элементы, несмотря на специальную военную "Операцию Z". Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.
ТАСС / Дмитрий Коробейников