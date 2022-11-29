Путин призвал и впредь давать оценку доказательствам зверств нацистов в годы ВОВ
Сбор доказательств зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны необходимо продолжать, этим фактам нужно давать правовую судебную оценку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе X Всероссийского съезда судей в Государственном Кремлёвском дворце.
"Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку", — сказал глава государства.
По его словам, работа областных и районных судов по признанию фактов геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны имеет огромное значение.
Ранее Путин заявил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы. Глава государства призвал судей не забыть о них.
LIFE / Павел Баранов