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29 ноября, 11:48

Путин призвал и впредь давать оценку доказательствам зверств нацистов в годы ВОВ

Сбор доказательств зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны необходимо продолжать, этим фактам нужно давать правовую судебную оценку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе X Всероссийского съезда судей в Государственном Кремлёвском дворце.

"Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку", — сказал глава государства.

По его словам, работа областных и районных судов по признанию фактов геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны имеет огромное значение.

Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах

Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах

Ранее Путин заявил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы. Глава государства призвал судей не забыть о них.

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LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук

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