Блинкен заявил о планах НАТО усилить присутствие у российских границ

НАТО будет усиливать присутствие блока от Чёрного до Балтийского моря. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече Североатлантического альянса в Бухаресте.

"Мы будем усиливать присутствие НАТО от Чёрного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

Блинкен также подчеркнул, что черноморский регион имеет важное стратегическое значение для альянса.