Блинкен заявил о планах НАТО усилить присутствие у российских границ
Блинкен: НАТО будет усиливать присутствие альянса от Чёрного до Балтийского моря
НАТО будет усиливать присутствие блока от Чёрного до Балтийского моря. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече Североатлантического альянса в Бухаресте.
"Мы будем усиливать присутствие НАТО от Чёрного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.
Блинкен также подчеркнул, что черноморский регион имеет важное стратегическое значение для альянса.
Напомним, сегодня проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Как стало известно Bloomberg, министры заявят, что время для вступления Украины в состав альянса пока не пришло.
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