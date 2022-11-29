В НАТО признали эффективность ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре

Эффект от ракетных ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре колоссальный. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран – участниц альянса в Бухаресте.

"Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект", — сказал он.

Столтенберг добавил, что, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, удары ВС России наносят значительный ущерб. Поэтому, подчеркнул он, альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву.