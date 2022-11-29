В НАТО признали эффективность ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре
Столтенберг назвал колоссальным эффект от ракетных ударов России по Украине
Эффект от ракетных ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре колоссальный. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран – участниц альянса в Бухаресте.
"Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект", — сказал он.
Столтенберг добавил, что, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, удары ВС России наносят значительный ущерб. Поэтому, подчеркнул он, альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву.
Напомним, сегодня проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Как стало известно Bloomberg, министры заявят, что время для вступления Украины в состав альянса пока не пришло.
ТАСС / AP / Olivier Matthys