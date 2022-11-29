ВС РФ сорвали атаку ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 30 украинских военных
Вооружённые силы РФ остановили атаку украинских войск и отбросили их на исходные позиции в Харьковской области. Потери противника составили более 30 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесённого огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции", — отметил он.
В результате потери противника составили 30 человек, две боевые бронированные машины и два пикапа.
А накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские военные отразили контратаки ВСУ на Артёмовском направлении, в результате было уничтожено до 80 украинских бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ