Путин пока не планирует встречу с добровольцами СВО

Встречи президента России Владимира Путина с добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, пока в планах нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.