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Регион
Опубликовано 29 ноября 2022, 09:36

Путин пока не планирует встречу с добровольцами СВО

Песков сообщил, что в планах у Путина пока нет встречи с добровольцами, участвующими в спецоперации на Украине

Встречи президента России Владимира Путина с добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, пока в планах нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.

Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Напомним, что ранее президент Путин уже проводил встречу с матерями российских военнослужащих – участников специальной военной операции. Беседа проходила в преддверии Дня матери. А в мае глава государства приезжал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации, и пообщался с ними. Была в графике Путина и встреча с мобилизованными военнослужащими на одном из полигонов в Рязанской области. Президент пообщался с бойцами и лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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