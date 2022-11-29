Путин пока не планирует встречу с добровольцами СВО
Песков сообщил, что в планах у Путина пока нет встречи с добровольцами, участвующими в спецоперации на Украине
Встречи президента России Владимира Путина с добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, пока в планах нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что ранее президент Путин уже проводил встречу с матерями российских военнослужащих – участников специальной военной операции. Беседа проходила в преддверии Дня матери. А в мае глава государства приезжал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации, и пообщался с ними. Была в графике Путина и встреча с мобилизованными военнослужащими на одном из полигонов в Рязанской области. Президент пообщался с бойцами и лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД).
ТАСС / Михаил Климентьев