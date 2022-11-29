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29 ноября, 09:33

Песков: Кремлю известна причина переноса консультаций РФ и США по вопросу ДСНВ

Кремль знает причину переноса консультаций России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако за разъяснениями призывает обращаться в МИД РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кремль в курсе, но это вопрос МИДа исключительно. Нужно обращаться в Министерство иностранных дел, именно МИД является главной организацией в этом мероприятии. Поэтому прошу обращаться туда", — заявил Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что заседание российско-американской комиссии по ДСНВ было перенесено на неопределённый срок по инициативе Москвы. Изначально оно должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря.

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Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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