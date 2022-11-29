Песков: Путин не передавал посланий Макрону с Токаевым

Президент России Владимир Путин не передавал посланий лидеру Франции Эмманюэлю Макрону с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который отправился с визитом в республику после посещения РФ. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил он на вопрос.