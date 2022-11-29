Песков: Путин не передавал посланий Макрону с Токаевым
Президент России Владимир Путин не передавал посланий лидеру Франции Эмманюэлю Макрону с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который отправился с визитом в республику после посещения РФ. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил он на вопрос.
Напомним, Токаев прилетел в Москву 27 ноября, это его первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента. С Путиным он обсудил в том числе создание "Тройственного газового союза" с Узбекистаном.
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