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29 ноября, 09:30

Песков: Путин не передавал посланий Макрону с Токаевым

Президент России Владимир Путин не передавал посланий лидеру Франции Эмманюэлю Макрону с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который отправился с визитом в республику после посещения РФ. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил он на вопрос.

Токаев заявил, что у России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

Токаев заявил, что у России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

Напомним, Токаев прилетел в Москву 27 ноября, это его первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента. С Путиным он обсудил в том числе создание "Тройственного газового союза" с Узбекистаном.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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