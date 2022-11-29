Косметолог назвала причины появления акне в зрелом возрасте

Акне появляется не только у подростков, но и у взрослых людей. Проблемы с кожей, в частности, могут развиваться как из-за генетической предрасположенности, так и из-за неправильного ухода. Об этом Лайфу рассказала косметолог, главный врач центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

"Во-первых, это просто генетическая предрасположенность, очень часто встречается. Второе — банальное неочищение кожи, когда загрязняются поры, присоединяется вторичная инфекция, появляется воспаление. И, как ни странно, при гиперочищении [появляется акне], когда используют эксфолианты, какие-то пилинги. Иногда до двух-трёх раз в день", — отметила врач.

Кроме того, акне появляется из-за чрезмерного загара. Как пояснила наша собеседница, под действием ультрафиолетовых лучей происходит высушивание верхних слоёв кожи, из-за этого она становится сухой, что нередко провоцирует появление различных высыпаний. Также часто акне на лице у женщин может возникать из-за гормонального сбоя. К примеру, при нарушении менструального цикла или отмене гормональных контрацептивов. Причём такие высыпания очень сложно поддаются лечению. В заключение Баллирано добавила, что проблемы с кожей могут беспокоить людей, у которых есть хронические недуги.

"Некоторые заболевания ЖКТ, надпочечников, поджелудочной железы, печени тоже могут давать позднее акне. Также элементарное неправильное питание, фастфуд, кофе, шоколад и так далее", — резюмировала медик.