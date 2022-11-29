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29 ноября, 09:33

В Кремле рассказали, что необходимо для начала переговоров с Киевом

Песков: Для переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева

Для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и его готовность обсуждать требования Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны",  отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский сначала отвергал любые возможности диалога и даже выпустил соответствующий указ, затем выдвинул ряд условий, а позже заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления Киева подтверждают нежелание вести переговоры.

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ТАСС / Ирина Дмитриева

Александра Вишнякова

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