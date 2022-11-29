Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

Российские военные в ходе продолжения наступления на Донецком направлении уничтожили более ста украинских силовиков за сутки. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", — проинформировал он.