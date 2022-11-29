Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия
Российские военные в ходе продолжения наступления на Донецком направлении уничтожили более ста украинских силовиков за сутки. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", — проинформировал он.
Ранее во вторник стало известно, что Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Перше Травня и Андреевка. А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ