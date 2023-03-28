Что известно о первом перехвате "умной бомбы" GLSDB на Украине Оглавление Ракеты от "Боинга" Сколько на Украине реактивных систем залпового огня На Украине считали, что это оружие усилит реактивную артиллерию, однако на практике с "умными бомбами" возникли сложности. 57782 57782 Крылатая бомба GLSDB. Обложка © Boeing

28 марта Минобороны России впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB — так называемой умной авиабомбе с реактивным двигателем. Это оружие для оснащения реактивных систем залпового огня западного производства Киев начал получать от США и НАТО ещё в прошлом году.

Ракеты от "Боинга"

28 ноября агентство Reuters впервые сообщило, что Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставке Украине комплексов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Если поставки одобрят, то оружие приедет на Украину уже весной 2023 года.

Бомбы GBU-39. Фото © Boeing

Известно, что Ground-Launched Small Diameter Bomb (дословно — "бомба малого диаметра для запуска с земли") — это совместный проект американской компании Boeing и шведской Saab, "подарившей" Украине гранатомёты NLAW. За основу комплекса взята авиабомба GBU-39B SDB и двигательный отсек от американской ракеты М26. В качестве пусковой платформы используются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS, поставленные ВСУ несколько месяцев назад.

Тестирование бомб GLSDB на полигоне

По своей сути это авиабомба с установленным в ней реактивным ускорителем и специальным комплектом "крыльев" для высокоточной стрельбы. Создать это оружие США и Швецию вынудило активное развитие систем ПВО, из-за которого истребители и бомбардировщики постепенно перестали подлетать на необходимое для выстрела расстояние. Чтобы США и их союзники имели возможность наносить удары по определённым объектам, была придумана "комбинированная ударная система" из авиабомбы и реактивного ускорителя. За эту особенность бомбу прозвали jumping ball ("прыгающий мяч"): при подлёте к цели она меняет высоту и направление, как бы прыгая по траектории.

Сколько на Украине реактивных систем залпового огня

РСЗО HIMARS. Фото © Shutterstock / Karlis Dambrans

К поставкам таких боеприпасов США и Швеция пришли не от хорошей жизни. Средняя стоимость полного залпа РСЗО HIMARS в 2022 году оценивалась на уровне одного миллиона долларов. С одной стороны, для производителя сплошная выгода: чем больше дорогостоящих систем будет применено, тем больше компания заработает. С другой — производство этих ракет оказалось на грани срыва из-за поставок на Украину.

США уже отправили значительное количество запасов этих ракет из арсеналов армии, и быстро пополнить запасы новыми боеприпасами оказалось чрезвычайно тяжело. При этом низкая стоимость новой "прыгающей" бомбы с двигателем от неуправляемой ракеты M26 в действительности может оказаться выше, чем у оригинальной ракеты. Стоимость бомбы GBU-39 варьируется от 40 до 70 тысяч долларов за единицу. Ракетная часть с ускорителем калибра 227 мм обойдётся ещё примерно в 150–200 тысяч долларов за единицу. В пусковом пакете HIMARS шесть таких ракет, что означает одно: ниже стоимость запуска не станет, а вот подорожать вполне может.

Планирующий боевой блок с бомбой GBU-39 давно известен российским военным. По некоторым данным, информация о нём появилась в профильных ведомствах ещё в середине нулевых. Боевое применение M142 HIMARS со стороны ВСУ на Украине показало, что американские ракетные комплексы много лет переоценивали: считалось, что перехватить их невозможно, однако на деле всё оказалось ровно наоборот. По некоторым данным, ракеты HIMARS, летящие со скоростью 2М (2500 км/ч), успешно перехватывают даже ЗРК малой дальности — "Тор" и "Панцирь".

GBU-39 летят к цели по похожей траектории, однако при запуске на максимальное расстояние ракета быстро теряет скорость — и от 2М (2500 км/ч) при входе в зону работы ПВО остаётся чуть больше половины. Основную часть информации об этой бомбе, по некоторым данным, удалось получить ещё в Сирии. Там же были сделаны основные выводы: бомба плохо слушается системы управления, если сигнал GPS подавляется, а функция "доворота" для оптимального угла атаки работает лишь в том случае, когда все остальные системы исправны.

Известно, что всего Киев получил 16 РСЗО HIMARS от Вашингтона. Кроме того, на Украину отправлено не менее трёх аналогичных установок M270 от Великобритании, а в статусе ожидания отгрузки в октябре 2022 года находилось ещё не менее трёх таких комплексов. Точное количество GBU-39, находящихся на складах в США, неизвестно. По некоторым данным, США и Швеция остановили производство этих боеприпасов сразу после первых испытаний в Сирии, по другим — управляемых бомб малого диаметра успели произвести около 15 тысяч штук.

В последний пункт уже вцепились украинские блогеры и зарубежные эксперты, сообщившие в комментариях об эффективности этого оружия. Единственная загвоздка состоит в том, что без ракеты и разгонного блока бомба GBU-39 не сможет полететь. Чтобы оперативно снабдить ВСУ разгонными блоками для планирующих авиабомб, нужно либо разобрать ракеты M142 HIMARS, либо наладить производство новых ускорителей. Справиться хотя бы с одной задачей — риск. В первом случае США ещё больше усугубят дефицит высокоточных систем в американской армии, а во втором — упрутся во временной горизонт, поскольку на производство ракет калибра 227 мм требуется не один месяц.

Перехват первой "умной бомбы" 28 марта показал, что опыта обращения с серьёзным вооружением украинским войскам по-прежнему не достаёт. Другой важный вывод касается российских систем ПВО: несмотря на технологичность западного вооружения, воздушная цель была опознана и сбита.

Авиабомбы GBU-39. Фото © U.S. Air Force photo / Master Sgt. Lance Cheung Для чего США обсуждают передачу бомб GBU-39 Украине? 0 Хотят затянуть спецоперацию Других вооружений почти не осталось Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев