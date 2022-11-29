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Достать до тыла: Что известно о "прыгающих" бомбах, которые США хотят передать Киеву для удара по России

Предложение передать ВСУ современные вооружения ещё обсуждается, но эксперты уже отмечают ряд спорных моментов, которые предстоит изучить.

29 ноября, 01:40
<p>Обложка © <a href="https://www.boeing.ca/products-and-services/defense-space-security/laser-sdb.page" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boeing</a></p>

Обложка © Boeing

Ракеты от "Боинга"

28 ноября агентство Reuters сообщило, что Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставке Украине комплексов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Если поставки одобрят, то оружие приедет на Украину уже весной 2023 года.

GBU-39. Фото © Boeing

GBU-39. Фото © Boeing

Известно, что Ground-Launched Small Diameter Bomb (дословно — "бомба малого диаметра для запуска с земли") — это совместный проект американской компании Boeing и шведской Saab, "подарившей" Украине гранатомёты NLAW. За основу комплекса взята авиабомба GBU-39B SDB и двигательный отсек от американской ракеты М26. В качестве пусковой платформы используются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS, поставленные ВСУ несколько месяцев назад.

По своей сути это авиабомба с установленным в ней реактивным ускорителем и специальным комплектом "крыльев" для высокоточной стрельбы. Создать это оружие США и Швецию вынудило активное развитие систем ПВО, из-за которого истребители и бомбардировщики постепенно перестали подлетать на необходимое для выстрела расстояние. Чтобы США и их союзники имели возможность наносить удары по определённым объектам, была придумана "комбинированная ударная система" из авиабомбы и реактивного ускорителя. За эту особенность бомбу прозвали jumping ball ("прыгающий мяч"): при подлёте к цели она меняет высоту и направление, как бы прыгая по траектории.

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Сколько на Украине реактивных систем залпового огня

РСЗО HIMARS. Фото © Shutterstock / Karlis Dambrans

РСЗО HIMARS. Фото © Shutterstock / Karlis Dambrans

К поставкам таких боеприпасов США и Швеция пришли не от хорошей жизни. Средняя стоимость полного залпа РСЗО HIMARS в 2022 году оценивалась на уровне одного миллиона долларов. С одной стороны, для производителя сплошная выгода: чем больше дорогостоящих систем будет применено, тем больше компания заработает. С другой — производство этих ракет оказалось на грани срыва из-за поставок на Украину.

США уже отправили значительное количество запасов этих ракет из арсеналов армии, и быстро пополнить запасы новыми боеприпасами оказалось чрезвычайно тяжело. При этом низкая стоимость новой "прыгающей" бомбы с двигателем от неуправляемой ракеты M26 в действительности может оказаться выше, чем у оригинальной ракеты. Стоимость бомбы GBU-39 варьируется от 40 до 70 тысяч долларов за единицу. Ракетная часть с ускорителем калибра 227 мм обойдётся ещё примерно в 150–200 тысяч долларов за единицу. В пусковом пакете HIMARS шесть таких ракет, что означает одно: ниже стоимость запуска не станет, а вот подорожать вполне может.

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Планирующий боевой блок с бомбой GBU-39 давно известен российским военным. По некоторым данным, информация о нём появилась в профильных ведомствах ещё в середине нулевых. Боевое применение M142 HIMARS со стороны ВСУ на Украине показало, что американские ракетные комплексы много лет переоценивали: считалось, что перехватить их невозможно, однако на деле всё оказалось ровно наоборот. По некоторым данным, ракеты HIMARS, летящие со скоростью в 2М (2500 км/ч), успешно перехватывают даже ЗРК малой дальности — "Тор" и "Панцирь".

GBU-39 летят к цели по похожей траектории, однако при запуске на максимальное расстояние ракета быстро теряет скорость — и от 2М (2500 км/ч) при входе в зону работы ПВО остаётся чуть больше половины. Основную часть информации об этой бомбе, по некоторым данным, удалось получить ещё в Сирии. Там же были сделаны основные выводы: бомба плохо слушается системы управления, если сигнал GPS подавляется, а функция "доворота" для оптимального угла атаки работает лишь в том случае, когда все остальные системы исправны.

Известно, что всего Киев получил 16 РСЗО HIMARS от Вашингтона. Кроме того, на Украину отправлено не менее трёх аналогичных установок M270 от Великобритании, а в статусе ожидания отгрузки в октябре 2022 года находилось ещё не менее трёх таких комплексов. Точное количество GBU-39, находящихся на складах в США, неизвестно. По некоторым данным, США и Швеция остановили производство этих боеприпасов сразу после первых испытаний в Сирии, по другим — управляемых бомб малого диаметра успели произвести около 15 тысяч штук.

В последний пункт уже вцепились украинские блогеры и зарубежные эксперты, сообщившие в комментариях об эффективности этого оружия. Единственная загвоздка состоит в том, что без ракеты и разгонного блока бомба GBU-39 не сможет полететь. Чтобы оперативно снабдить ВСУ разгонными блоками для планирующих авиабомб, нужно либо разобрать ракеты M142 HIMARS, либо наладить производство новых ускорителей. Справиться хотя бы с одной задачей — риск. В первом случае США ещё больше усугубят дефицит высокоточных систем в американской армии, а во втором — упрутся во временной горизонт, поскольку на производство ракет калибра 227 мм требуется не один месяц.

С учётом того, что в перспективе эти боеприпасы придётся поставлять, хранить и перемещать по территории Украины, возникает вопрос об их целевом использовании. Опыт обращения с серьёзным вооружением, например американскими ПТРК Javelin, показал, что украинские военные с трудом представляют, сколько тонкостей нужно учитывать при использовании оружия из США.

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https://static.life.ru/publications/2022/11/28/690514867723.6735.jpg

Фото © U.S. Air Force photo / Master Sgt. Lance Cheung

Для чего США обсуждают передачу бомб GBU-39 Украине?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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