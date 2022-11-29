Стая собак напала на школьников в Свердловской области

В Свердловской области стая собак напала на школьников, которые шли на занятия. По данным Ura.ru, это случилось в городе Тавде.

"Мой ребёнок шёл в школу со своими двумя одноклассниками, в этот момент на них напала стая собак. Мой смог отмахнуться, но его сверстников успели покусать", — рассказала мать одного из учеников Екатерина, добавив, что проезжавшие мимо люди помогли спугнуть псов.

Женщина отметила, что отпускать детей в школу сейчас очень страшно, однако постоянно провожать сына она не может из-за работы. Между тем в прокуратуре Тавды пока не прокомментировали данный инцидент, обстоятельства происшествия выясняются.