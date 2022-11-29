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29 ноября, 11:18

Стая собак напала на школьников в Свердловской области

В Свердловской области стая собак напала на школьников, которые шли на занятия. По данным Ura.ru, это случилось в городе Тавде.

"Мой ребёнок шёл в школу со своими двумя одноклассниками, в этот момент на них напала стая собак. Мой смог отмахнуться, но его сверстников успели покусать", — рассказала мать одного из учеников Екатерина, добавив, что проезжавшие мимо люди помогли спугнуть псов.

Женщина отметила, что отпускать детей в школу сейчас очень страшно, однако постоянно провожать сына она не может из-за работы. Между тем в прокуратуре Тавды пока не прокомментировали данный инцидент, обстоятельства происшествия выясняются.

В Иркутской области крыса упала с крыши поликлиники за шиворот школьнику

В Иркутской области крыса упала с крыши поликлиники за шиворот школьнику

Ранее Лайф писал, что стая бродячих псов едва не растерзала второклассницу на стадионе лицея в Краснодаре. Городская администрация пообещала разобраться с бродячими собаками.

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ТАСС / Павлишак Алексей

Никита Осипов

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