Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах
Имеющиеся сегодня проблемы никак не могут оправдать поверхностный и обвинительный подход в работе судов и органов следствия. Об этом на Всероссийском съезде судей заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий", — заявил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что в Государственном Кремлёвском дворце открылся Х Всероссийский съезд судей. Помимо главы государства участие в нём также примут председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
LIFE / Павел Баранов