Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах

Имеющиеся сегодня проблемы никак не могут оправдать поверхностный и обвинительный подход в работе судов и органов следствия. Об этом на Всероссийском съезде судей заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий", — заявил Путин.