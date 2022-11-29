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29 ноября, 11:08

Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах

Имеющиеся сегодня проблемы никак не могут оправдать поверхностный и обвинительный подход в работе судов и органов следствия. Об этом на Всероссийском съезде судей заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий", — заявил Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что в Государственном Кремлёвском дворце открылся Х Всероссийский съезд судей. Помимо главы государства участие в нём также примут председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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