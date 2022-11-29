Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала об адаптации детей из новых российских регионов

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о помощи детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, она назвала эффективными лагерные смены, организованные специально для ребят, которым требуется помощь с адаптацией к новым условиям жизни, передаёт RT.

"Уже 800 ребят, четыре смены, приезжают в разные регионы, и мы их знакомим с Россией, с социокультурным пространством, интегрируем их в российское образовательное пространство. Большое внимание уделяем психологическому сопровождению детей, которые пережили военные действия", — перечислила Львова-Белова на открытии первого федерального форума "Подростки 360".