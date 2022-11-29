Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала об адаптации детей из новых российских регионов
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о помощи детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, она назвала эффективными лагерные смены, организованные специально для ребят, которым требуется помощь с адаптацией к новым условиям жизни, передаёт RT.
"Уже 800 ребят, четыре смены, приезжают в разные регионы, и мы их знакомим с Россией, с социокультурным пространством, интегрируем их в российское образовательное пространство. Большое внимание уделяем психологическому сопровождению детей, которые пережили военные действия", — перечислила Львова-Белова на открытии первого федерального форума "Подростки 360".
Ранее Лайф сообщал, что Львова-Белова и глава поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Григорий Сергеев договорились о совместной работе по поиску детей, пропавших в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. А в октябре свыше 50 детей-сирот доставили из Донбасса в семейные центры Подмосковья. Там с ними будут взаимодействовать воспитатели, психологи, логопеды, а также другие специалисты, которые помогут малышам адаптироваться и найти семью.
ТАСС / Река Александр