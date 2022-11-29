Украинца, вывесившего плакат "Одесса — русский город", осудили на 15 лет

Жителя Одессы, который передавал информацию об украинских войсках и вывесил флаг РФ на одном из домов, осудили на 15 лет за госизмену. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины в телеграм-канале.

"Жителя Одессы признали виновным в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 22 августа мужчина на одном из домов в Одессе разместил флаг РФ с надписью "Одесса — русский город". Кроме того, он собирал и передавал информацию о войсках Украины и военных объектах в городе, а также "вербовал бывших украинских правоохранителей для подрывной деятельности против страны". Вместе с сообщниками он планировал похитить одного из местных предпринимателей, который занимался волонтёрской деятельностью.