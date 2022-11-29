В Иркутске четырёхмесячный ребёнок умер после прививки "Пентаксим"

В Иркутске четырёхмесячный мальчик скончался после комбинированной прививки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, 24 ноября в детской поликлинике № 2 малышу вкололи "Пентаксим", а 26-го числа ему стало плохо. Мама дала сыну назначенное врачом успокоительное — половину таблетки "Фенибута", но ребёнку стало только хуже. В больнице мальчику поставили диагноз "отравление лекарственными препаратами". А 28 ноября малыш умер. Указывается, что семья благополучная, больше детей в ней нет. Теперь возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Отметим, что "Пентаксим" — это французская комбинированная прививка, которая делается от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b (менингит, септицемия, пневмония, эпиглоттит).