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Опубликовано 29 ноября 2022, 10:29
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Москалькова сообщила об освобождении из плена осуждённого на Украине военного РФ

Омбудсмен Москалькова: Из плена впервые был освобождён осуждённый на Украине российский военный

Из украинского плена впервые был освобождён осуждённый на Украине российский военнослужащий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова сообщила, что из плена впервые был освобождён осуждённый на Украине российский военный. Видео © LIFE

"Впервые по последним обменам вернулся наш военнопленный, который осуждён на Украине. Раньше осуждённые не были в списках обменных. Сейчас все военнопленные делятся на две группы: те, в отношении которых ведётся уголовный процесс, и те, у которых статус просто "пленный", — отметила омбудсмен в беседе с корреспондентом Лайфа.

Вместе с тем она отметила, что некоторые украинские матери просят российские власти не возвращать из плена их сыновей, так как боятся, что бойцов снова кинут на передовую. В свою очередь Минобороны РФ делает всё возможное, чтобы наши бойцы, находящиеся в плену, как можно скорее вернулись домой. Сама же Москалькова недавно встретилась в Брюсселе с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. В ходе беседы стороны обменялись списками на обмен пленных, а также договорились о помощи бойцам и условились о дальнейших контактах.

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Ранее Лайф рассказывал, что врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 военнослужащих республики. По его словам, все военные отмечают нечеловеческое отношение в плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения.

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Александр Юнашев
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