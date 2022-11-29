Москалькова сообщила об освобождении из плена осуждённого на Украине военного РФ

Из украинского плена впервые был освобождён осуждённый на Украине российский военнослужащий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова сообщила, что из плена впервые был освобождён осуждённый на Украине российский военный. Видео © LIFE

"Впервые по последним обменам вернулся наш военнопленный, который осуждён на Украине. Раньше осуждённые не были в списках обменных. Сейчас все военнопленные делятся на две группы: те, в отношении которых ведётся уголовный процесс, и те, у которых статус просто "пленный", — отметила омбудсмен в беседе с корреспондентом Лайфа.

Вместе с тем она отметила, что некоторые украинские матери просят российские власти не возвращать из плена их сыновей, так как боятся, что бойцов снова кинут на передовую. В свою очередь Минобороны РФ делает всё возможное, чтобы наши бойцы, находящиеся в плену, как можно скорее вернулись домой. Сама же Москалькова недавно встретилась в Брюсселе с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. В ходе беседы стороны обменялись списками на обмен пленных, а также договорились о помощи бойцам и условились о дальнейших контактах.