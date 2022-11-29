ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области и частично оставили его без света

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, частично оставив его без электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Тёткино. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена", — написал Старовойт.

По его словам, на место ЧП уже выехали ремонтники, которые в ближайшие сроки восстановят подачу электричества в посёлок.