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29 ноября, 10:18

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области и частично оставили его без света

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлка Тёткино в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, частично оставив его без электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Тёткино. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена", — написал Старовойт.

По его словам, на место ЧП уже выехали ремонтники, которые в ближайшие сроки восстановят подачу электричества в посёлок.

В результате обстрела Кировского района Донецка ранено четыре человека

В результате обстрела Кировского района Донецка ранено четыре человека

Ранее Лайф сообщал, что часть жителей города Шебекино в Белгородской области осталась без света и воды в результате обстрела со стороны ВСУ.

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Getty Images / Metin Aktas

Артур Белкин

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