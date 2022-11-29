В Петербурге водитель "газели" заехал на тротуар и проехался по пенсионерке
В Петербурге водитель "газели" сбил пенсионерку на тротуаре
В Петербурге водитель "газели" задним ходом сбил, а затем и проехался по пенсионерке, которая просто шла по тротуару и не видела автомобиля. По информации источника Лайфа, инцидент произошёл на проспекте Авиаконструкторов.
Момент наезда "газели" на пенсионерку в Петербурге. Видео © LIFE
Инцидент произошёл 28 ноября. На кадрах видно, как пенсионерка 1947 года рождения шла по тротуару, а на неё задним ходом начала двигаться "газель". Водитель сначала даже не заметил, как сбил женщину, и продолжил движение, после чего всё-таки осознал случившееся и сдал в обратную сторону. Затем он вышел из машины и попытался помочь пенсионерке.
Врачи диагностировали у пострадавшей тяжёлые травмы головы, перелом правой бедренной кости, сотрясение мозга и ряд других травм. Состояние пенсионерки оценивается как тяжёлое. С водителем работают полицейские.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ленинградском проспекте в Москве два человека погибли в результате аварии. В момент ДТП за рулём автомобиля, который влетел в заграждение, находился 17-летний подросток и 21-летняя пассажирка, которая и была владелицей машины.
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