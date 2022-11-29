В Петербурге водитель "газели" заехал на тротуар и проехался по пенсионерке

В Петербурге водитель "газели" задним ходом сбил, а затем и проехался по пенсионерке, которая просто шла по тротуару и не видела автомобиля. По информации источника Лайфа, инцидент произошёл на проспекте Авиаконструкторов.

Момент наезда "газели" на пенсионерку в Петербурге. Видео © LIFE

Инцидент произошёл 28 ноября. На кадрах видно, как пенсионерка 1947 года рождения шла по тротуару, а на неё задним ходом начала двигаться "газель". Водитель сначала даже не заметил, как сбил женщину, и продолжил движение, после чего всё-таки осознал случившееся и сдал в обратную сторону. Затем он вышел из машины и попытался помочь пенсионерке.

Врачи диагностировали у пострадавшей тяжёлые травмы головы, перелом правой бедренной кости, сотрясение мозга и ряд других травм. Состояние пенсионерки оценивается как тяжёлое. С водителем работают полицейские.