Дурачество на работе повышает продуктивность сотрудников, выяснили учёные

Учёные из Школы менеджмента Отто Бейсхайма и бизнес-школы "Тринити" сумели обрадовать всех тех, кто любит дурачиться с коллегами на работе, доказав, что это может быть полезно для здоровья и производственного процесса. Результаты их работы публикует журнал Work & Stress .

Впрочем, к дурачеству относятся лишь просмотр небольших весёлых видео или же шутливая беседа. Даже несмотря на то что это может всячески отвлекать от работы, такое времяпрепровождение может положительно сказаться на творческих способностях сотрудников, ведь у человека начинают появляться положительные эмоции, которые помогают сохранять хороший темп работы до конца дня.