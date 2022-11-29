Женщин, мечтающих родить в космосе, предупредили о рисках

Во время дальнего полёта в космосе у женщин может осложниться беременность из-за отсутствия привычного геомагнитного поля. Об этом сообщили российские учёные из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН, Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН и МГУ имени Ломоносова.

Учёные напомнили, что Земля постоянно создаёт геомагнитное поле из-за свойств ядра. Благодаря ему на планете зарождалась и развивалась жизнь. Эксперты доказали, что без него развитие жизни затруднительно.

Исследователи на примере эмбрионов рыбок данио-рерио выяснили, что при отсутствии естественного магнитного поля Земли эмбрионы с большей вероятностью гибнут, а выжившие развиваются с нарушениями, их сердца бьются часто и нестабильно.

"Магнитными свойствами обладают многие частицы вокруг и внутри нас. Если геомагнитное поле ослабнет до нулевых значений, то физиологические процессы, зависимые от магнитного окружения, окажутся нарушены. Вероятно, именно поэтому в нашем эксперименте в отсутствие геомагнитного поля возросла смертность и много эмбрионов оказались с нарушениями развития", — сказал в беседе с РИА "Новости" главный научный сотрудник ИБВВ и старший научный сотрудник НТЦ УП, доктор биологических наук Вячеслав Крылов.

Учёные указали, что такие нарушения процессов в организме во время отсутствия магнитного поля необходимо учитывать при планировании беременности во время космических перелётов.