В Кремле назвали чрезвычайно актуальной идею создания "тройного газового союза"

Идея России, Казахстана и Узбекистана создать газовый союз чрезвычайно актуальна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это огромная, обширная территория в очень важном регионе и, конечно, маршруты поставок энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории", — сказал он.

По словам Пескова, на этой территории очень разветвлённая сеть, поэтому координация действий будет соответствовать интересам всех трёх стран. Инициативу стороны собираются доработать "в плане формулирования чётких контуров". Вместе с тем российский лидер Владимир Путин предложил создать координационный механизм в рамках этого союза. Песков отметил, что это нужно будет обсудить с неким юридическим лицом.