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29 ноября, 09:49

В Кремле назвали чрезвычайно актуальной идею создания "тройного газового союза"

Песков: Идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана соответствует интересам стран

Идея России, Казахстана и Узбекистана создать газовый союз чрезвычайно актуальна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это огромная, обширная территория в очень важном регионе и, конечно, маршруты поставок энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории", — сказал он.

По словам Пескова, на этой территории очень разветвлённая сеть, поэтому координация действий будет соответствовать интересам всех трёх стран. Инициативу стороны собираются доработать "в плане формулирования чётких контуров". Вместе с тем российский лидер Владимир Путин предложил создать координационный механизм в рамках этого союза. Песков отметил, что это нужно будет обсудить с неким юридическим лицом.

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Ранее Лайф писал, что президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили с Узбекистаном создание "тройственного газового союза".

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Telegram / Газпром

Светлана Оперук

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