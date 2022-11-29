В Чёрном море у берегов Турции обнаружили превышение содержания тяжёлых металлов

Специалисты из Черноморского технического университета Турции обнаружили превышение содержания тяжёлых металлов в Чёрном море у берегов республики. По данным агентства DHA , речь идёт о свинце и меди в районе города Сюрмене, а также о мышьяке вблизи Орду. К такому выводу учёные пришли после анализа проб, которые они взяли на побережье протяжённостью в 1100 километров.

В общей сложности было выявлено около десяти различных тяжёлых металлов в воде, среди которых стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт и лантан. Профессор Корай Озшекер заявил, что в близких к Грузии районах Хопа, Чамбурну и Чаели превышение содержания меди и свинца связано с большим количеством шахт, при этом предпринимаются попытки сократить выбросы. Специалист также отметил, что нахождение металлов в толще воды и в иле вредит человеку, ведь эти вещества могут накапливаться в организме рыб и других обитателей моря.