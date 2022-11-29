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29 ноября, 09:40

Трансгендерного советника Байдена по ядерной безопасности обвинили в краже

В США небинарного чиновника Сэма Бринтона обвинили в краже чемодана с $2300

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sam Brinton</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sam Brinton

В США трансгендерного соратника американского президента Джо Байдена, ответственного за вопросы ядерного оружия, Сэма Бринтона обвинили в краже багажа. Об этом пишет газета New York Post.

Инцидент произошёл 16 сентября 2022 года в аэропорту Миннеаполиса. Женщина обратилась в полицию с сообщением о пропаже чемодана, в котором находилось 2,3 тысячи долларов. Правоохранители нашли вора по записям камер наблюдения. На кадрах Бринтон забирает этот чемодан, отрывает бирку владельца и просто уходит из аэропорта. Позднее чиновник несколько раз путешествовал с ним же.

Изначально Бринтон отрицал кражу, но потом сказал полицейским, что взял чемодан по ошибке. В ходе признания чиновник поведал о том, как в отеле открыл сумку, но увидел там чужие вещи и занервничал из-за страха, что его обвинят в намеренной краже. В результате Бринтон решил оставить чужую одежду в гостинице. В Минэнерго США сообщили, что после произошедшего отправили Бринтона в отпуск. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере 10 тысяч долларов.

Трансгендеру поручили присматривать за ядерными отходами США, и вот что на этот счёт думают американцы

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О том, что трансгендер займёт пост в федеральной администрации, стало известно ещё в феврале. Он и ранее работал на правительство Америки, отвечая за консалтинг администрации Барака Обамы по вопросам ЛГБТ и предоставление консультаций для конгресса по ядерной политике.

Светлана Оперук
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